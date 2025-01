Studentessa irpina giù dal balcone in Messico: è giallo Con il fiato sospeso la comunità di Montemiletto per le sorti di una 23enne in prognosi riservata

E’ giallo in Messico dove una ragazza di 23 anni della provincia di Avellino, originaria di Montemiletto è precipitata al suolo dal secondo piano di una palazzina in cui era ospitata. La studentessa irpina, che frequenta il politecnico di Torino, sta partecipando ad un programma formativo estero. Un volo di circa dieci metri dal secondo piano della struttura residenziale. Ha riportato diverse fratture a seguito del violento impatto. Ricoverata in ospedale è stata già sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ed è in prognosi riservata. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli inquirenti. Sembrerebbe che si sia trattato di un incidente ma le cause sono tutte ancora da chiarire. Appresa la notizia i familiari sono partiti dall’Irpinia alla volta del Messico, sperando di poterla trasferire al più presto in Italia, non appena le condizioni di salute lo permetteranno. La comunità di Montemiletto dove la famiglia è molto conosciuta e stimata, prega per le sue sorti.