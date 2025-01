Deposito in fiamme a contrada Sant'Eustachio: indagano i carabinieri I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno interessato materiale edile e un camion

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti alle12:40 di oggi, alla periferia della città, precisamente in contrada Sant'Eustachio, per un incendio che ha coinvolto un deposito edile di un'azienda locale. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto due squadre, supportate da un mezzo di movimento terra, sotto la direzione del Capo turno Provinciale.

Le fiamme, che avvolgevano un capannone di circa 150 metri quadrati, hanno interessato sia materiale edile che un camion. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono ancora in corso. Nel frattempo, i Carabinieri della Stazione di Montefredane stanno effettuando i rilievi per accertare la causa dell'incendio.