Omicidio Bembo, la difesa degli imputati: "Per Iannuzzi una giusta pena" Il commento dell'avvocato Gaetano Aufiero difensore dei tre imputati condannati

di Paola Iandolo

"E' stata esclusa l'aggravante dei futili motivi ed è stata riconosciuta la diminuente dell'abbreviato. Attenderemo le motivazioni per poi decidere di appellare la sentenza". Questo il commento dell'avvocato Gaetano Aufiero al termine della lettura del dispositivo di sentenza emesso dalla Corte di Assise di Avellino per i tre imputati accusato dell'omicidio di Roberto Bembo, il ventunenne di Mercogliano ucciso a coltellate all'alba di Capodanno del 2023. La sentenza riconosce la responsabilità di tutti e tre gli imputati.

L'avvocato Aufiero va avanti e precisa: "Niko Iannuzzi per il quale è caduta l'aggravante potremmo anche decidere di non appellare la sentenza di primo grado.

Per Iannuzzi possiamo dire di essere di fronte ad una giusta pena. Diverso il discorso per i due fratelli Sciarrillo che sono stati assolti dall'accusa dell'arma, responsabilità riconosciuta solo a Niko Iannuzzi". Le motivazioni verranno depositate tra novanta giorni. "solo allora potremo comprendere se ai due fratelli Sciarrillo è stato riconosciuto il concorso morale anzichè quello materiale".

L’avvocato Gaetano Aufiero, ha concluso dicendo che: "La soddisfazione non è un termine che ci appartiene in un caso simile. Tuttavia, possiamo riconoscere che, rispetto alle premesse iniziali, la sentenza sembra equilibrata, anche se attendiamo le motivazioni per valutare eventuali ricorsi".

Nessun commento dai familiari di Roberto Bembo che hanno atteso la lettura della dispositivo di sentenza in maniera composta e in silenzio.