Rotondi, accusata di detenzione di arma: assolta in Appello La sentenza di assoluzione è stata emessa dai giudici della V sezione della Corte di Appello

di Paola Iandolo

Assolta A. G. per detenzione di arma particolarmente offensiva. La V Sez. della Corte D’ Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’ Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto A. G, 34 anni di Rotondi, convivente di un noto pregiudicato del posto, imputata di detenzione illegale di arma. In particolare la donna fu rinvenuta a seguito di una perquisizione veicolare fatta dai Carabinieri a carico di 3 persone nel possesso di un’ arma particolarmente offensiva, che fu sottoposta a sequestro. In primo grado era stata condannata dal Tribunale di Avellino. La Corte D’ Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’ Avvocato Vittorio Fucci, ha ribaltato la sentenza ed ha assolto A.G.