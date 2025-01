Avellino, depositati atti aggiuntivi in Procura sul Centro per l'Autismo A depositarli il presidente del MID, Giovanni Esposito che chiede un'immediata soluzione del caso

di Paola Iandolo

Atti aggiuntivi in Procura sulll'annoso caso del Centro Autismo di Valle. Si arricchisce il fascicolo aperto a Palazzo di Giustizia sulla cronica vicenda che riguarda la mancata apertura della struttura sanitaria destinata ad accogliere le persone affette da disturbi dello spettro autistico. Si tratta del fascicolo aperto in seguito agli esposti del Movimento italiano disabili (Mid Campania) guidato dal presidente regionale Giovanni Esposito: “Dopo l’esposto presentato il 14 marzo scorso e dopo le successive integrazioni, ho inviato, ieri pomeriggio, per il tramite dei carabinieri di Avellino, un nuovo esposto alla Procura di Avellino con l’intervento della I.H.R.C., la Commissione Internazionale Diritti Umani, affiliata alle Nazioni Unite, della quale sono anche delegato provinciale e regionale per conto della delegazione italiana coordinata a livello nazionale dal cavaliere Pietro Sicurelli. L’intento espresso dalla Commissione è quello di sollecitare tutte le autorità preposte, e tra queste la Procura della Repubblica di Avellino, ad intervenire nell’immediato per una prossima risoluzione del problema in favore di tutti ragazzi con autismo”.

Esposito ha informato i carabinieri di aver portato all’attenzione della Commissione la documentazione già allegata nei precedenti esposti, inoltre ha illustrato nell’esposto anche quanto il bando dell’Asl di Avellino per l’affidamento in gestione pubblica dei centri autismo di Avellino e di Sant’Angelo dei Lombardi, con la relativa nomina di un Rup (responsabile unico del procedimento), evidenziando che “la durata di tale procedura potrebbe risultare anche inferiore alla durata dei lavori che il Comune di Avellino dovrebbe ultimare per consentire il perfezionamento della cessione in comodato d’uso gratuito dallo stesso Comune all’Asl di Avellino.

In conclusione, Esposito, ribadisce la sua intenzione “di non voler procedere al momento penalmente contro nessuno”, nonché la volontà “di mettere a conoscenza l’autorità giudiziaria sui fatti di mia conoscenza”.