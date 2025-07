Sant'Angelo, danneggia auto, portoni e arredi del bar: 25enne finisce in carcere Il 25enne è stato tradotto nel carcere di Salerno dopo l'aggravamento della misura

di Paola Iandolo

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno dato esecuzione ad un aggravamento dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti del 25enne Mario Palumbo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, in violazione della misura cautelare in essere, dopo essere uscito di casa ha danneggiato con una spranga alcune autovetture e diverse porte di abitazioni private. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

Nel raid è stata danneggiata anche l'automobile della collega Elisa Forte, rappresentata dall'avvocato Gerardo Di Martino. Con la spranga il giovane - dieci giorni fa - le ha rotto i vetri e il lunotto posteriore della sua auto. La giornalista irpina era già stata bersaglio di aggressioni verbali culminate con la devastazione della sua auto. La professionista - subito dopo i fatti - ha pubblicato un video in cui sono stati resi visibili i danni ripotati dalla sua autovettura, ad un portone, ad un'altra auto e agli arredi del bar La Piazzetta. Immediatamente il 25enne - già sottoposto agli arresti domiciliari - è stato fermato e denunciato. L'indomani del raid l'avvocato di Elisa Forte ha chiesto l'aggravamento della misura, che ieri è stato accolto ed applicato nei confronti del giovane accusato di evasione, danneggiamento e violenza privata.