Ecco dove arriva l'imbecillità umana: grave e intollerabile gesto ad Ariano L'euforia che sfocia in vandalismo: macchiano di rosa i volti dei due cani di quartiere

Hanno macchiato vergognosamente i loro volti fino a provocare anche irritazioni agli occhi. Nuvola e Troccolo. mamma e figlio, da anni mascotte nel piano di zona ad Ariano Irpino.

Cani liberi di quartiere amati da tutti per la loro dolcezza, spesso instancabilmente vicini anche a chi si reca a fare la spesa.

Una presenza sempre delicata e amorevole a differenza degli umani e di chi ha avuto oggi la stupida e idiota odiea di macchiare i loro visi colorandoli di cattiveria umana. L'euforia che sfocia in vandalismo, inciviltà e cattiveria pura. Un gesto intollerabile e da condannare.

Chi ha commesso un gesto simile, sembrerebbe che l'episodio possa essere collegato ad un momento di festa del rione, farebbe bene a chiedere pubblicamente scusa e ad adoperarsi per ripulire i volti dei due animali innocenti che sicuramente non meritavano una vigliaccata simile.

Lo sdegno di due abitanti: "E' la vivacità dei bambini che sfocia in malignità e delinquenza. Siamo sconcertati. Oltre a macchiarli di colore, non sappiamo che tipo di sostanza, hanno arrecato danni soprattutto alla zona oculare. E' gravissimo. Non è giusto, non è possibile una cosa del genere. Un atto davvero squallido e orrendo. Ci auguriamo che le forze dell'ordine facciano piena luce su quanto accaduto".