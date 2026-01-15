Avellino: sversa rifiuti pericolosi, denunciato imprenditore Denunciato 50enne

I Carabinieri del nucleo forestale di Marzano di Nola (Avellino) hanno denunciato in stato di libertà l’amministratore di una società edile per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Dalle indagini è emerso che l’imprenditore, 50enne di Marzano, attivo nel settore dell’edilizia, ha depositato su un terreno all’interno della sua proprietà circa 10 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in assenza delle autorizzazioni previste. Dall'analisi dei rifiuti provenienti da attività di demolizione e ristrutturazione di fabbricati è risultata una concentrazione di fibre di amianto, dannosa per la salute e per l’inquinamento dell’area. I Carabinieri hanno posto sotto sequestro i rifiuti e l’area del deposito illecito in attesa delle verifiche tecniche.