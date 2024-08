Le opere di Amabile Aquino pubblicate da Santelli editore Libro pubblicato dalla Santelli editore

Chimico, scrittore e filosofo della realtà, vista in ogni dimensione e con ogni sfumatura - da quella interiore fino alle più alte vette scientifiche, che si nascondono alla nostra immediata visibilità. Amabile Aquino, laureato in Chimica Industriale all’Università di Napoli Federico II. Ha lavorato su una tesi sperimentale per la riduzione dell’impatto ambientale dei residui solidi industriali.

Ha collaborato con l’Università di Roma Tor Vergata, l’Università di Alessandria e CNR di Napoli, per la ricerca e lo sviluppo di tecno-materiali innovativi, con l’ENEA per l’installazione di un acceleratore lineare di elettroni, ai fini industriali, e col MIUR, quale responsabile di progetti di ricerca, convenzionati dalla Comunità Europea.

Scrittore, appassionato e studioso di fisica e astrofisica, già dagli anni Ottanta. Oggi, esperto in queste branche scientifiche, ha pubblicato diversi saggi, sia specialistici, sia divulgativi.

Ha pubblicato saggi scientifici, specialistici e divulgativi: L’Universo oltre l’Oscuro (2023); La Relatività nella Quinta Dimensione (2022); Unificazione delle Interazioni (2008); Lo Stato di Addensamento Multiplo (1994); Romanzi di fantascienza: Gan Eden (2023) Agamah (2008).

L’Universo oltre l’Oscuro è uno splendido viaggio lungo le scoperte cosmologiche, condotto affiancando, sin da subito, le conoscenze del Macrocosmo e quelle del Microcosmo, analizzandole e sovrapponendole in una crescente e coinvolgente visione di unificazione fenomenologica. L’Universo è veramente così, come sembra? Ci risponde attraverso una serie di intriganti confronti, e ci induce a mettere in risalto aspetti di chimica e fisica del microscopico che sono incredibilmente simili ai fenomeni cosmici e viceversa. Ci invoglia ad approfondire le conoscenze dell’atomo e del cosmo, dalla fisica delle particelle, alla Relatività e alla quantomeccanica, per affrontare le affinità, le similitudini e le coincidenze, così da esibire delle meravigliose opportunità scientifiche. Queste, superando le barriere spazio-temporali, generano delle soluzioni attendibili, per una concezione cosmica di incredibile bellezza ed eleganza. Ci spinge ad una seria revisione dei concetti di fisica e astrofisica e dei dati sperimentali che sembrano assodati, ma che da lontano mostrano delle piccole crepe, nelle quali insinuarsi per espanderle, così da mostrarci quali meraviglie possono nascondersi oltre l’orizzonte conosciuto. Ci mostra che quello che c’è oltre, pur essendo grande, è soltanto una piccola parte di un tutt’uno, ma ci fa intravedere “il resto” e lo fa attraverso un linguaggio interdisciplinare, avvincente e moderno, esibendo la matematica essenziale e necessaria, solamente nelle note, per non distogliere il lettore dalla piena comprensione. L’Universo oltre l’Oscuro, con la sua rigorosa narrazione, è in grado di trasmettere la passione per la conoscenza, avvolgendo chi legge in un contesto scientifico nuovo e suggestivo che lo seguirà pagina dopo pagina, fino alla fine… ove ci si potrà rendere conto che tutto quello che ha descritto era già noto da tanto, ma veramente tanto tempo fa.