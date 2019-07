Occlusione intestinale: bimbo stazionario. Melito prega Al Santobono di Napoli sotto stretta osservazione il piccolo di Melito Irpino trasferito ieri

Melito Irpino prega per il bimbo di due anni e mezzo ricoverato al Santobono di Napoli per una occlusione intestinale. Le sue condizioni sono stazionarie, ma nelle prossime ore i medici potranno avere un quadro più chiaro delle sue condizioni. Il piccolo era stato portato ieri all’ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino per una invaginazione intestinale. Una patologia che colpisce i bimbi molto piccoli, una patologia da trattare con somma urgenza.

Il bimbo è stato sottoposto immediatamente alle prime cure necessarie da parte dei medici arianesi, con il supporto della Pediatria allertata d'urgenza, e successivamente trasferito in eliambulanza al Santobono di Napoli. I soccorsi sono stati rapidissimi ed efficaci, tanto da garantire e predisporre subito la partenza del piccolo nel centro di alta specialità nella cura dei malati pediatrici.

All'elisuperficie di via Maddalena presenti i Vigili del Fuoco di Grottaminarda, con polizia e municipale del Tricolle. per garantire le operazioni di atterraggio e decollo. Le condizioni meteo hanno consentito decollo e volo del mezzo.Ora la comunità melitese prega perchè il bimbo si possa riprendere completamente e possa presto tornare a casa.