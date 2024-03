L'Irpinia non dimentica Mario Landi: il galantuomo del biliardo Al Csb Eclanese il torneo in memoria di un grande campione

Il biliardo inteso come opportunità per costruire legami sociali nelle aree interne. E’ il messaggio che arriva da Mirabella Eclano dove ha preso il via l’affascinante torneo in memoria di Mario Landi.

Il dolore che si trasforma in gioia, passione, socializzazione E’ questo il vero senso dell'iniziativa giunta alla terza edizione e quest’anno per la prima volta nel cuore pulsante della Valle del Calore.

Ne parla con gioia Tiziana Landi, figlia del compianto Mario: "Un grazie particolare intendiamo rivolgerlo alla sala che ci ha ospitati quest'anno. E' bello vedere il coinvolgimento di tanti amici. Per noi questo è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Papà c'è, è in mezzo a noi e questo ci aiuta a rivederlo sempre presente fino a richiamare tante persone che condividono la sua passione.

E' un affetto meraviglioso che allevia anche il nostro dolore. Il cambio si sala è un'occasione in più per far conoscere questa iniziativa che non è solo un memorial ma un vero e proprio inno al biliardo inteso come socializzazione."