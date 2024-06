Ariano: addio anche alla seconda altalena per i bambini nel rione Martiri L'appello dei residenti: "E' l'unico parco che abbiamo, ripristinatele, fatelo per i nostri figli"

La prima era stata resa fuori uso e mai riparata precedentemente, stesso destino per la seconda e ora addio altalene. Succede nel piccolo parco giochi di via Vinciguerra, in zona Perazzo nel popoloso rione Martiri ad Ariano Irpino.

L'area poche settimane fa è stata sottoposta ad un intervento di bonifica da parte del comune con il taglio dell'erba. Ma ora il problema principale è l'assenza di giochi per i bambini.

"Ci auguriamo che vengano al più presto ripristinate. E' l'unico parco che qui abbiamo per i bambini. Confidiamo nell'intervento immediato del comune e dell'assessorato alle periferie."