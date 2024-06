Ariano: perdita d'acqua consistente a Cardito, Frangipane-Bellizzi rifornito Si chiude una settimana decisamente difficile sul fronte idrico

Una nuova perdita consistente e questa volta lungo la trafficata statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, in località Cardito, imbocco rione Rodegher. L'Alto Calore ha già effettuato un sopralluogo, si attende ora la riparazione d'urgenza lungo la trafficata arteria. L'acqua intanto manca ancora in diverse zone della città. Massima attenzione all'ospedale Frangipane-Bellizzi dove i vigili del fuoco del distaccamento di via Maddalena hanno effettuato diversi rifornimento. La struttura non corre alcun rischio. Tutto è stato curato preventivamente dal direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante. La prossima settimana come annunciato dal sindaco Enrico Franza è previsto un tavolo in prefettura per affrontare l'emergenza.