Grottaminarda: nuova distribuzione di compostiere per uso domestico Il comune continua ad incentivare una corretta gestione dei rifiuti

Il comune di Grottaminarda continua ad incentivare una corretta gestione dei rifiuti, in questo caso quelli organici, ed a promuovere la pratica del compostaggio domestico mediante una nuova assegnazione di compostiere.

Recuperare le sostanze organiche conviene all'ambiente e riduce i costi: diminuisce lo smaltimento in discarica o inceneritore e permette di ottenere compost naturale ecologico in grado di sostituire almeno in parte i fertilizzanti chimici e di ridurre il ricorso a terricci e substrati di altra natura. Il compostaggio è, infatti, un processo naturale di trasformazione degli scarti organici in "humus", ammendante agricolo da poter utilizzare in giardino o nell'orto. È una semplice pratica finalizzata all'autosmaltimento della frazione di rifiuto organico prodotto nelle nostre case.

Nella compostiera è possibile sversare residui di frutta e verdura, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, avanzi di cucina ed anche foglie, erba, rametti sminuzzati.

Gli interessati possono ritirare la compostiera in comodato d'uso gratuito, presso la sede Municipale dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, muniti di documento di riconoscimento, fino ad esaurimento delle disponibilità.