Riapertura castello ad Ariano, D'Amato: "Qualcuno ha la memoria corta" L'ex assessore: facciamo un passo indietro

"Già nel 2014 e tutto è documentato con il mio assessorato organizzammo percorsi e visite guidate al castello. Forse qualcuno ha la memoria corta.

Basta leggere questo comunicato stampa del comune di Ariano Irpino ancora in rete. Avevamo poche risorse ma riuscivamo a realizzare grandi cose." A parlare è l'ex assessore Manfredi D'Amato. Vi inviterei tutti a leggere questo comunicato datato venerdì 8 agosto 2014.

"La notte di San Lorenzo quest’anno non sarà ricordata per le stelle cadenti, ma si potrà osservare in cielo un fenomeno astronomico non comune: la Superluna (Luna al perigeo), ovvero la coincidenza della Luna piena con la minore distanza tra Terra e Luna. Tale evento si ripeterà ancora l’8 settembre 2014 e poi si dovrà attendere il 14 novembre 2016 per ammirare una luna così grande.

L'Associazione Ianus coglie l’occasione per invitare la cittadinanza alla II edizione di "E quindi uscimmo a riveder le stelle" presso il Castello Normanno di Ariano Irpino.

Dopo aver visitato il Museo della Civiltà Normanna il Castello Normanno, si propone di uscire a rivedere le stelle e la Superluna dalla sommità del Castello Normanno di Ariano.

Con la guida attenta dell'ing. Michele Zarrella di AstroCampania-Sezione Monti Picentini, infatti, sarà possibile acquisire basilari informazioni sulla più accreditata teoria di formazione dell'universo (Big Bang), imparando ad orientarsi nel cielo. Col puntatore laser, verranno indicate le costellazioni, si assisterà alla proiezione di immagini spettacolari del nostro pianeta, mentre col telescopio si avrà la possibilità di ammirare un fenomeno di eccezionale bellezza: la Superluna. L’ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria (3 turni ore 20:00; 21:00; 22:00). (40 persone per gruppo). La serata si concluderà con un concerto di musica dal vivo "De la puta quintet" a cura del Forum della Gioventù di Ariano Irpino."

Un mio progetto prevedeva anche i cannocchiali a pagamento per vedere i due mari oggi 50.000,00 euro per fare cosa? Lavoriamo tutti per il bene della città che forse è meglio...