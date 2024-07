Terza età: grande successo per il mega pranzo d'estate a Casa Reale A raccolta i circoli di Ariano Irpino insieme al sindaco Franza e all'assessore Molinario

Grande successo in Irpinia a Sturno per il pranzo d’estate del centro sociale polivalente e dei circoli sociali di Ariano Irpino, che tenutosi nella splendida struttura di Casa Reale gestita magistralmente dell’ottimo imprenditore arianese Giancarlo Molinario. Una location davvero d'eccezione, come sempre accogliente, diventata il fiore all'occhiello nelle aree interne grazie ad una splendida regia organizzativa.

Circa trecento i partecipanti, tutti iscritti dei circoli della terza età. Presenti il sindaco Enrico Franza, l’assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario il quale non ha rinunciato a qualche ballo con gli anziani, il presidente del centro sociale polivalente di Ariano Irpino Antonio Ceruolo, il Presidente circolo Giuseppe Moscati di rione Martiri Orlando Vitillo e i presidenti dei circoli del tricolle.

Circa ottocento i tesserati dei circoli e numerose le attività praticate: dalle lezioni di ballo, alla ginnastica , alle cure termali, soggiorno al mare, visite culturali. Gli anni d’argento vissuti in maniera attiva.

Esprimono soddisfazione il sindaco Enrico Franza ed il presidente dei circoli l’assessore Pasqualino Molinario. La giornata è’ stata allietata da un complesso musicale, tanti balli di gruppo e mega torta finale con il logo del centro sociale polivalente capofila dei circoli terza età e logo del comune di Ariano Irpino