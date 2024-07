Ariano: crepe sul nuovo asfalto e ancora una condotta rotta a Cerreto Non c'è pace per gli abitanti della Stazione

Crepe sull'asfalto realizzato soli pochi giorni fa e un primo dissesto stradale con la fuoriuscita di acqua. Non c'è pace per gli abitanti di via Cerreto ad Ariano Irpino. Davanti alla chiesa di San Giovanni Evangelista bisogna tornare a scavare.

"E' una condotta paragonabile ad un grissino - ci dice un residente - datata 1965, lo abbiamo fatto presente negli anni agli amministratori comunali e all'alto calore, senza ottenere risposte. Come sempre noi di Cerreto siamo dimenticati da tutti."

Sabato scorso gli operai sono intervenuti per riparare un altro guasto sempre sotto l'asfalto freschissimo realizzato dalla provincia di Avellino. Ora la nuova perdita. E non sarà l'ultima.