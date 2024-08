Movida fracassona: proteste dal centro storico ad Ariano L'indignazione di Floriana Mastandrea

"Ariano, Piazzetta Scola, Ex Sanacore, ore 2 e 45 del 19 agosto: Dj con musica ripetitiva (piu’ corretto, rumore) a tutto spiano, infissi che rimbombano, gente che fuma e si ubriaca (e domattina troveremo di tutto in giro nei vicoli e sulle scale)." E' quanto scrive la giornalista e scrittrice Floriana Mastandrea, tra i residenti della zona.

"Vi pare “normale” e, soprattutto, civile? E’ forse educativo stordire cosi’ ogni notte fino quasi all’alba questi ragazzi semi-alienati e, peggio, il diritto degli altri a riposare, dov’e’ finito? Non e’ forse disturbo della quiete pubblica, per di piu’ in un centro (storico peraltro) abitato?…c’e’ bisogno di piu’ cultura, educazione, rispetto del prossimo, non di assordanti rumori che li stordiscano perché “non pensino a cosa fare da grandi”…"