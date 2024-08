Ariano: liquami fognari in libera uscita dal muraglione Allarme igienico sanitario lungo la strada panoramica

Liquami fognari che fuoriescono dalle fessure e intercapedini di un muraglione. Odori nauseabondi nei pressi di alcune palazzine. Accade lungo la strada panoramica ad Ariano Irpino. Siamo nella parte alta del ponte non molto distante dalla caserma dei carabinieri e lo svincolo che porta alla Russo- Anzani. E' in pratica l'ultimo tratto in salita della strada pazza. Un problema che si trascina da anni senza soluzione. Sembrerebbe che vi siano anche controversie tra comune e privato. Ma la questione è di carattere igienico sanitaria e va trovata al più presto una soluzione essendoci un serio rischio per la salute pubblica. Intanto dopo la rimozione del sale nella piazzola di sosta, non è stato ancora rimossa la recinzione e ripristinato il regolare accesso su uno dei due lati.