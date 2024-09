Partita la rimozione dei sampietrini in centro ad Ariano: si volta pagina Era dagli anni 80 che non si effettuava un intervento sulla pavimentazione

Approfittano degli spazi morti per arrecare meno disagi possibili ai commercianti ma procedono speditamente lungo via tribunali i lavori di rimozione dei sampietrini partiti dall'auditorium comunale verso palazzo degli uffici.

Il video allegato all'articolo è stato girato stamane. In contemporanea sono oramai in fase di ultimazione gli interventi su piazza Calvario e zone limitrofe compreso il silos parcheggio. Due imprese serie e puntuali, che ha giudizio di molti esperti in materia di lavori pubblici stanno operando con grande professionalità.

E fa un certo effetto rivedere un cantiere attivo e dinamico lungo via tribunali. Era dagli anni 80 che non si effettuava un intervento sulla pavimentazione, dalla realizzazione dei sottoservizi ad opera dell'impresa Adriatica costruzioni del patron Edoardo Longarini ex presidente dell'Ancona calcio, originario di Tolentino e scomparso all'età di 88 anni nel 2020. Considerato un perseguitao dalla giustizia ma nello stesso tempo uno dei grandi protagonisti del decollo della ricostruzione ed economia nel dopoguerra e qui in modo particolare nel post sisma del 1980. Chi non ricorda le passerelle in legno lungo via D'Afflitto, la curiosità nell'ammirare i passaggi sotterranei e le urla severe del capo cantiere "Capomaggio" se non ricordiamo male...