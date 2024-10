Verso il Masterplan, Grottaminarda: arriva l'assessore regionale Discepolo Un incontro dedicato al territorio di Avellino, della Valle dell’Ufita e del Partenio

Si terrà a Grottaminarda e sarà dedicato al territorio di Avellino, della Valle dell’Ufita e del Partenio, il secondo incontro informativo territoriale del processo partecipativo per il piano paesaggistico della regione Campania.

L'appuntamento è per lunedì 14 ottobre alle ore 15.00, presso l’Aula consiliare "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi.

L'incontro prevede in apertura i saluti di Marcantonio Spera, Sindaco del Comune di Grottaminarda, di Raffaella Bonaudo, Soprintendente ABAP per le province di Salerno e Avellino, Erminio Petecca, Presidente dell'Ordine degli Architetti PCC di Avellino e provincia, Giovanni Acerra, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino.

Si proseguirà con gli interventi di Maddalena Rossi, "Avventura Urbana", Vincenzo Russo, Capo progetto del Piano Paesaggistico Regionale, Paolo Tolentino, Progettista e coordinatore operativo del Piano Paesaggistico Regionale.

Le conclusioni saranno quindi affidate a Bruno Discepolo, Assessore al Governo del Territorio della Regione Campania. L'iniziativa a cura della Regione Campania, vede il patrocinio della Mic e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e dell'Ordine degli Ingegneri.

«Si tratta di un nuovo importante confronto verso il Masterplan – afferma il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera – Ringrazio sin da subuto gli organizzatori per aver scelto Grottaminarda per questo secondo confronto e l'Assessore Discepolo per la grande disponibilità».