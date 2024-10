Ariano: Topi ed erbacce in via del Riscatto a pochi passi da piazza Duomo L'ppello: "Il Comune agisca in danno dei privati"

Topi di dimensioni enormi a spasso lungo via del Riscatto, meglio nota come la Carnale, a ridosso della Basilica Cattedrale ad Ariano Irpino. "Ce li siamo ritrovati persino in casa o in garage - ci dice un residente - davvero non ne possiamo più".

E' una storia che va avanti da più di due anni. Lungo la strada subito dopo il crocifisso vi è un piazzale abbandonato, al cui interno vi sono erbacce altissime e rifiuti. Poco distante, scendendo verso via Nazionale, zona San Giovanni, un'altra boscaglia. Si tratta di aree privare sulle quali il comune che è stato messo al corrente della grave situazione potrebbe o meglio dovrebbe agire in danno. E' lì dentro, in quel degrado che si sono rifugiati.

"Abbiamo adottato ogni metodo per difenderci ma nulla, la presenza di topo, ratti chiamateli come volete aumenta sempre di più.

Mi sono cominciati ad entrare anche nel soggiorno di casa tra veleno colla e caramelle, Non so più davvero cosa fare. Rivolgo a nome di tutti un appello al comune, alla polizia municipale, Asl ad intervenire al più presto".