Ariano: villa comunale irriconoscibile, si continua a scavare di notte Istituzioni latitanti, sembra che la problematica non interessa davvero a nessuno

Ancora prati e aiuole devastati dal cinghiale solitario e affamato della villa comunale ad Ariano Irpino. E' in corso mentre stiamo scrivendo l'ennesima scorribanda lungo i viali.

A nulla è valso l'appello di qualche giorno fa al comune e anche a chi opera in villa comunale affinchè non solo possa essere garantita la sicurezza ma in qualche modo salvaguardata l'area verde della città da questi ripetuti attacchi. Risultato? Va bene così. Anzi a qualcuno forse da anche fastidio che se ne parli.

E' una problematica che sembra non interessare nessuno, o meglio non vi è proprio la volontà di risolverla. E intanto l'eroe continua a scavare senza sosta ogni notte. Tra qualche ora saranno i consueti amanti della camminata ad ammirare gli ultimi capolavori.