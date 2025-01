Non fiori: Familiari defunto devolvono offerte al reparto dialisi Il bel gesto di solidarietà rivolto all'ospedale Frangipane-Bellizzi

Rinunciano ai fiori e devolvono le offerte ricevute al reparto dialisi dell’ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino. Il bel gesto di solidarietà che vogliamo raccontarvi, nel giorno dell’Epifania, arriva da Villanova del Battista. E’ la storia di Michele Raffa, 83 anni venuto a mancare all’affetto dei suoi cari nella struttura sanitaria arianese, dove era in cura da due anni.

La moglie Giuseppina, insieme ai figli Giancarlo, Sylvana e Carmine non hanno esitato un solo istante, nella decisione di lasciare un segno concreto per onorare al meglio la figura di Michele durante la permanenza in ospedale. “

E’ il minimo che potessimo fare. In quel reparto, ha trovato la sua seconda famiglia ed è stato accolto sin dal primo momento con tanto amore, cure meticolose e attenzioni. Dal primario a tutto il personale all’interno, sono stati eccezionali. E fino agli ultimi istanti della sua vita sono stati al nostro fianco, per cercare in qualche modo di alleviare il nostro dolore. E noi oggi vogliamo che in questo reparto, attraverso la nostra raccolta fondi, resti qualcosa di lui. Concorderemo ogni dettaglio successivo con il direttore del reparto”.

Anche il sindaco di Villanova del Battista Ernesto Iorizzo nell’apprezzare il gesto generoso della famiglia Raffa si unisce a loro.

“Un grande gesto di solidarietà e altruismo che fa onore alla nostra comunità di Villanova del Battista, un gesto di gran cuore che rispecchia perfettamente i valori fondamentali della famiglia Raffa accumunata dall'amore verso il prossimo. Intendo ringraziarli personalmente di cuore per la grande generosità e sensibilità e ne approfitto per ringraziare, tutto il personale sanitario del presidio ospedaliero Frangipane-Bellizzi, che ogni giorno lavora con impegno e dedizione per prendersi cura dei pazienti. A nome dell'Amministrazione comunale e mio personale, intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa del caro Michele Raffa”.