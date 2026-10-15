Ariano: perdita di acqua nel rione Martiri ai bordi della statale 90 Condotte idriche fatiscenti, ancora una rottura.

Condotte idriche fatiscenti, ancora una rottura. Dopo Cardito è la volta di rione Martiri ad Ariano Irpino, all'ingresso delle palazzine nei pressi del "muretto" per intenderci.

Una perdita partita già da qualche giorno, ci dice un abitante e diventata in queste ore più consistente. "Non è la prima volta e non sarà neppure l'ultima in questa zona in questione. Diverse sono state le rotture in questo punto esatto della strada".

E' ben visibile lungo la statale 90 delle puglie, in queste ore attraversata da un numero considerevole di mezzi pesanti, provenienti dalla vicina Puglia dove è in atto la mobilitazione contro il caro gasolio.

E questa sera il traffico a partire delle 22.00 sarà ancora più massiccio a causa della chiusura dell'autostrada per lavori, nel tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, Canosa e Napoli.