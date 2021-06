Forza Italia, non solo addii: arrivano nuove adesioni dalla provincia Il coordinatore provinciale De Angelis punta al rinnovamento

Dopo la conferenza stampa di Franco Di Cecilia per dire addio a Forza Italia, il nuovo coordinatore provinciale degli azzurri Carmine De Angelis prova ad accellerare per ridare stabilità e far crescere il partito in Irpinia. Numerose le adesioni arrivate in questi giorni da vari consiglieri comunali, tra cui Sellitto di Cervinara, Caloia di Gesualdo, Cataldo di San Potito. "Forse un cambio di passo era davvero necessario in questo momento storico - fanno sapere dal coordinamento provinciale di Forza Italia - La gente sta apprezzando la determinazione e l’entusiasmo di un gruppo nuovo, capeggiato da De Angelis, che appare unito e coeso. E così, insieme al Movimento Giovanile con a capo Michela Colucci e al gruppo Azzurro Donna coordinato da Giuliana Franciosa, si punta verso un unico obiettivo: far diventare Forza Italia il primo partito in provincia di Avellino".