Fratelli d'Italia, congresso finito: ecco l'organigramma del partito in Irpinia Ines Fruncillo guiderà la squadra di meloniani. Quintarelli primo dei non eletti

Archiviata la due giorni di congresso provinciale, Fratelli d'Italia da oggi può dirsi un partito completamente strutturato in provincia di Avellino. A guidare i meloniani sarà Ines Fruncillo proclamata presidente al termine degli scrutini che si sono svolti presso i seggi di Avellino e Ariano Irpino.

La Fruncillo con 120 preferenze di scarto si è affermata su Aniello Mainolfi. Decisivo il voto espresso dal seggio di Avellino: 339 voti contro i 230 di Mainolfi.

Dopo la fase congressuale la platea di 1600 iscritti, di cui circa 780 hanno votato, dunque ha eletto il nuovo organigramma provinciale che sarà così composto:

Giovanni Candela (165 preferenze) Assunta D'Oria (161), Patrizia Corsano (161), Carmine Bilotto (122) Stefano Angelo De laurentis (121), Alfredo Bergamino (118), Manfredi D'Amato (116), Amerigo D'Onofrio (110).

A seguire gli altri non eletti: Vincenzo Quintarelli (109), Assuntina Petraglia (106), Gennaro Blasi (106), Giuliana Genovese (105), Raffaele Citro (71), Paolo Guarino (58)Fatima Iuliano (56) e Giuseppe Nazzaro (1).

Ora la sfida sarà l'azione di radicamento sul territorio in vista delle prossime scadenze elettorali. L’obiettivo del presidente Fruncillo e quello dichiarato dai vertici regionali sarà proporre una giusta sintesi tra le varie anime del centrodestra e provare a guidare il processo che condurrà la coalizione di Governo alle amministrative di giugno soprattutto nella città capoluogo. Ma la partenza si conferma in salita. Forza Italia si è già sfilata dal tavolo annunciando una lista autonoma mentre l'area moderata del centrodestra spinge per un progetto di segno più marcatamente civico aperto anche alle istanze del mondo imprenditoriale e delle professioni.