Avellino, Festa: "Clima pesante in città, mi dimetto serve subito serenità" Festa: 4 anni di attacchi della minoranza. Indiscrezioni di certa stampa ora serve serenità

"Ritengo che in città debba tornare un clima di serenità", lo ha detto, in un breve video, Gianluca Festa, poche ore dopo la notizia delle sue dimissioni da sindaco di Avellino, comunicate alla giunta ieri e ufficializzate in comune stamane.

Un video, quest'ultimo, diffuso tramite il suo canale Facebook nel quale il primo cittadino ha ufficializzato le sue dimissioni, rimarcando quanto avvenuto in questiesi tra esposti, denunce e attacchi della minoranza. Un clima pesante da rasserenare e subito, spiega Festa nel video. "Le ulteriori e gravissime infondate indiscrezioni riportate da certa stampa locale riguardo allo stato delle indagini condotte dalla Procura di Avellino negli ultimi mesi hanno contribuito ad inasprire l'atmosfera in città. Un clima che, già compromesso dalle opposizioni nel corso degli ultimi quattro anni e mezzo attraverso la presentazione continua di esposti e denunce, si è ulteriormente aggravato. Pertanto, seguendo anche il suggerimento del mio avvocato di fiducia, Luigi Petrillo, ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di sindaco. Ritengo che sia necessario ripristinare un clima di serenità in città e all'interno dell'amministrazione pubblica", ha concluso l'ormai ex primo cittadino del capoluogo.