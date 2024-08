Veleni nel M5S, Gubitosa in Forza Italia? "E' partita la macchina del fango..." Il deputato del M5S smentisce e accusa: "L'Assemblea costituente forse fa paura..."

"Smentisco categoricamente le ricostruzioni fatte da organi di stampa in merito a un mio avvicinamento a Forza Italia. Chi ha diffuso queste indiscrezioni evidentemente non mi conosce per niente, perche' la mia storia imprenditoriale, lunga 25 anni, parla chiaro. Io sono una persona leale e corretta, non abbandono mai un progetto a meta' percorso".

A dirlo è il vicepresidente M5s Michele Gubitosa. "Non ho mai frequentato Forza Italia, non ho mai avuto intenzione di entrarci", ribadisce intervistato dal sito Fanpage. "Non e' la prima volta che vengono messe in giro foto che ritraggono me e Silvio Berlusconi insieme. I rapporti con Berlusconi, come ho gia' avuto modo di chiarire in passato, sono stati degli scambi di opinione calcistica, risalenti al periodo in cui ero presidente dell'Avellino Calcio in serie B. Se si getta un'ombra su un vicepresidente M5s, molto vicino a Conte, ipotizzando che possa cambiare partito politico - ragiona l'esponente M5s - significa che l'Assemblea costituente che abbiamo lanciato dopo delle europee fa paura a qualcuno. La verita' e' che questo nostro processo di rinnovamento dara' vita a un M5s piu' forte e questo fa paura a molti. Non mi sorprende - sottolinea - che sia partita la macchina del fango". A proposito dei rapporti tra Conte e Grillo, Gubitosa parla di "normali dinamiche tra due colonne portanti di un movimento politico, di cui uno e' il presidente e l'altro e' il Garante" e osserva che "a oggi non ho elementi per definire i rapporti tra Grillo e Conte cattivi. Ma e' sbagliato giornalisticamente raccontare quest'Assemblea costituente come uno scontro tra di loro. Chi dice questo non ha capito cosa stiamo facendo. Entrambi saranno al di fuori delle decisioni che la nostra comunita' prendera', sono esclusi dal processo decisionale. Quindi non ha senso continuare a parlare di scontro tra di loro. Ovviamente entrambi avranno modo di dire qual e' loro pensiero".