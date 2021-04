Commercianti e ristoratori si mobilitano contro le chiusure Parrucchieri allo stremo. Comparto dell'ospitalità ribadisce: dal sette aprile riapriremo comunque

«Dal 7 aprile riapriremo a pranzo e a cena. Non è una provocazione, né un atto dimostrativo, ma una questione di sopravvivenza».

La rabbia è palpabile, impossibile tollerare oltre le misure emanate dal governo per il contenimento della pandemia da covid19.

Esausti e ormai stanchi, per una condizione che sembra non avere fine, sono scesi in strada, oggi a Benevento, Ristoratori, Commercianti ed Autonomi Uniti. In strada anche i lavoratori del settore estetica (parruxxhieri ed estetisti) e le partite iva come abbigliamento e ambulanti. Una mobilitazione generale per chiedere un intervento urgente e mirato al Governo che permetta loro di superare la terribile crisi economica in cui li hanno precipitati i divieti anticovid.

“Siamo stanchi di stare fermi ad aspettare” questo uno degli slogan principali con cui si sono raccolti i manifestanti, per bloccare con le loro auto la rotonda di contrada San Vito nei pressi del centro commerciale.

Il responsabile regionale di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità lo ha ribadito ancora una volta.

«Da un anno i piccoli imprenditori dell’ospitalità a tavola sono costretti a chiudere-aprire-chiudere, in contrasto con le evidenze scientifiche, senza prospettive, programmazioni, piani di rilancio, indennizzi ragionevoli, interventi sui costi fissi. Nulla. Non sono più padroni del presente e del futuro né di quello delle loro famiglie. Con l’ultimo decreto Sostegno è stata prevista una elemosina, fra l’altro in arrivo dopo il 10 aprile».

Per alcuni minuti le categorie scese in strada hanno bloccato la circolazione lungo l'Appia, allatezza della rotonda del centro commerciale Buonvento.

