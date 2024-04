Stop idrico a Benevento: "E' possibile che il servizio riprenda anche prima" L'annuncio del sindaco Mastella. I lavori proseguono spediti

Autobotti e taniche. Benevento (e parte della provincia) resiste in questa due giorni di stop all'erogazione idrica. Una sospensione del servizio dalle 16 di ieri pomeriggio alla stessa ora di sabato necessaria a completare i lavori di eliminazione delle interferenze tra la linea ferrovia alta velocità Napoli Bari e l'acquedotto del biferno.

Studenti a casa, strutture dell'Asl chiuse e attività commerciali in difficoltà. Bar e ristoranti hanno provato ad attrezzarsi con serbatoi di scorta.

Per le strutture sensibili e per tutte le utenze però sono sempre disponibili le autobotti di acqua potabile in diversi punti della città.

E Gesesa ha comunicato che dopo il completo svuotamento della condotta i lavori hanno preso il via e sono proseguiti per tutta la notte in modo spedito tanto che non è esclusa la possibilità che il servizio idrico torni regolare anche prima di quanto annunciato. Lo ha evidenziato, a margine della conferenza di Asia per la presentazione della nuova app, il sindaco Clemente Mastella. “E' probabile – ha detto il primo cittadino - che il servizio possa tornare regolare già da questa sera. Chiaramente si tratta di un'eventualità”.