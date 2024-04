CampaniAlleva Expo 2024, mattina debutto è già da record e si pensa al futuro Inaugurata la fiera zootecnica più grande del Sud. Presto un marchio di qualità e si pensa oltre...

Sono due le novità che porterà CampiniAlleva 2024 per l'intero Sannio oltre che per il comparto degli allevatori e gli agricoltori: Un marchio che sarà registrato e apposto sui prodotti di qualità, le eccellenze del Sannio, a partire dalle carni e l'idea, emersa da più parti, di creare un centro fiera agricola e zootecnica permanente all'interno dei capannoni e della maxi area di proprietà del Cecas.

La prima è praticamente ufficiale, per la seconda il sindaco di Benevento, Clemente Mastella con altri rappresentanti del territorio e anche delle associazioni di categoria, come la Coldiretti, è in fase embrionale e sarà esposta domenica quando presso gli stand di Campania alleva farà tappa il presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

L'inaugurazione e i record

Questa mattina il taglio del nastro della fiera zootecnica più grande del centro sud che si tiene a Benevento da oggi fino a domenica. CampaniAlleva 2024 che sin dalle prime ore del mattino, ad inaugurazione ancora da effettuare, ha fatto registrare un boom di visitatori, a partire dalle scolaresche.

“Numeri triplicati per quanto riguarda gli espositori, interni ed esterni. In totole – ha spiegato l'organizzatore, Davide Minicozzi, presidente dell'Associazione allevatori italiani di Campania e Molise - con gli allevatori, siamo a circa settecento aziende che hanno aderito al nostro progetto e questa mattina sono qui per presentare le loro eccellenze”.

“Siamo ripartiti col botto – ha rimarcato Minicozzi -. Siamo davvero contenti perché ciò che ci eravamo prefissati di fare l’anno scorso lo abbiamo realizzato, rispettando i piani e finendo addirittura per superare le aspettative. Quest’oggi sono presenti migliaia di studenti: rappresentano il fulcro del nostro pubblico poiché sono il nostro futuro. Uno degli obiettivi di CampaniAlleva è avvicinarli alla zootecnia; fargli conoscere il nostro mondo. A proposito di traguardi, CampaniAlleva ambisce a diventare la più grande fiera d’Italia, ma sta anche lavorando per diventare un marchio di qualità: non si tratta, dunque, di un evento esclusivamente fieristico, bensì di una mostra delle eccellenze campane, molisane e dell’intero Meridione. CampaniAlleva Expo è l’asse strategico per la zootecnia”.

“La Regione c'è e testimonia il grandissimo successo di CampaniAlleva” ha invece rimarcato l'assessore regionale all'agricoltura, Salvatore caputo che ha poi ringraziato “gli allevatori e il Presidente Davide Minicozzi. Quest’anno sono stati fatti progressi enormi: la Regione Campania garantirà sempre il massimo supporto affinché questa manifestazione diventi un punto di riferimento per il settore zootecnico, nonché la più importante d’Italia”.

Sulla stessa linea si è espresso il Sindaco Clemente Mastella: “CampaniAlleva è una splendida vetrina per gli allevatori, per Benevento e il Sannio intero. Sortirà effetti sul turismo per la nostra Città e per tutti i paesi della nostra provincia. Domenica mi confronterò con il presidente De Luca sull'idea di far diventare questo luogo un'area permanente fieristica”.

Gli ospiti

Palpabile l’entusiasmo delle autorità civili, militari e religiose che hanno presieduto il taglio del nastro inaugurale, eseguito circa alle ore 10:30 con la benedizione dell’arcivescovo Felice Accrocca al fianco del direttore dell’Associazione Allevatori della Campania e del Molise Augusto Calbi ed il presidente della stessa Davide Minicozzi e del direttore generale dell'Aia Mauro Donda.

Tra gli altri presenti il sindaco di Benevento Clemente Mastella e la già senatrice Sandra Lonardo; il vicesindaco Francesco De Pierro, l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Benevento Luigi Ambrosone e l’Assessore al Turismo, Patrimonio, Fiere e Congressi Attilio Cappa. Al taglio del nastro l’Assessore all’Agricoltura della regione Campania Nicola Caputo, il direttore regionale di Coldiretti Salvatore Loffreda con il vicepresidente nazionale Gennaro Masiello, il neo presidente regionale Ettore Bellelli e il direttore provinciale Gerardo dell'Orto. Presenti anche le altre associazioni: la Cia e la Confagricoltura e tanti sindaci della provincia con in testa il presidente dell'Ente, Nino Lombardi.

Tra le Istituzioni presenti al debutto di CampaniAlleva hanno figurato anche il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi; il Sindaco di Apice Angelo Pepe; il Sindaco di Foglianise Giovanni Mastrocinque; il Sindaco di Sant’Arcangelo Trimonte Rocco Rossetti ed il Sindaco di Fragneto L’Abate Armando Marrone. In prima fila anche il team Coldiretti: il Vicepresidente Nazionale Gennarino Masiello; il Direttore Regionale Salvatore Loffreda; il Presidente Coldiretti Campania Ettore Bellelli. Presenti al day one anche il Presidente Provinciale CIA Carmine Fusco e l’Amministratore Delegato ASIA Donato Madaro. Hanno figurato all’inaugurazione, inoltre, il Questore di Benevento Nunzio Trabunella, il Comandante della Guardia di Finanza di Benevento Eugenio Bua ed il Colonnello del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento Enrico Calandro.

La prima giornata

La prima mattinata della tre giorni di CampaniAlleva si è aperta, in séguito alla cerimonia inaugurale, con le Gare di Valutazione Morfologica che hanno coinvolto oltre 2.500 studenti provenienti dalle scuole elementari, medie e superiori di svariate province campane e molisane. Ad esse hanno fatto seguito, nell’Area Expo ENCI, le mostre canine dei Cani da Soccorso delle Unità Cinofile dei Vigili del Fuoco ed i Cani da Ritrovamento Antidroga dell’Unità Cinofile Polizia Penitenziaria.

Nel primo pomeriggio, invece, l’Open Beef Show Bovini di razza Marchigiana ed il Seminario “Biodiversità zootecnica e filiere produttive”, organizzato dall’Assessorato Agricoltura Regione Campania. Dopodiché, sempre nell’Area Expo ENCI, vi sarà la mostra canina di Razze da Pastore. A seguire il convegno “Allevamenti Specializzati Protetti e Bradi: una Risorsa Per Il Paese”, tenuto dalle associazioni AIA e AACM.

Il programma serale prevede il TOP Show razze Equine e Asinine a limitata diffusione, il Carosello Pony di Monetta Ranch e si concluderà, infine, con l’imperdibile Gran Galà Equestre, tenuto da ASD Cavalli a Sud Ovest e Cavalluna.

Il debutto di CampaniAlleva Expo 2024, dunque, si è tramutato in una vera e propria festa della zootecnia e della biodiversità, superando la ben più rosea aspettativa: il bacino d’utenza registrato è già da record.

Per il secondo giorno di CampaniAlleva Expo 2024 (sabato 20 aprile), invece, il programma è il seguente:

Ore 8.00: Prova di Attitudine Venatoria - con cani da ferma su quaglie, zona ENCI Aereoclub Aeroporto;

Ore 9.00: Open Dairy Show Razza Frisona, Area Ring 1; Open Beef Show razza Marchigiana, Area Ring 2;

Ore 11.00: Convegno “Info PAC” - Coldiretti Campania;

Ore 14.00: Open Dairy Show razza Jersey, Ring 1; Open Beef Show razza Limousine, Ring 1; Dual Breeding Show razza Pezzata Rossa, Ring 2;

Ore 15.00: Presentazioni e dimostrazioni delle razze: Pastori della Sila, Pastori della Lessinia, Lagotto Romagnolo, Razze da pastore, il Pastore Maremmano Abruzzese, Area Expo ENCI;

Ore 16.00: Convegno “Turismo sostenibile nel terzo settore: il ruolo delle Pro Loco nella promozione della sostenibilità e della valorizzazione del territorio " – UNPLI;

Ore 18.00: Convegno – Cia Campania;

Ore 19.30: TOP Show razze Equine e Asinine a limitata diffusione;

Ore 20.00: Carosello Pony Monetta Ranch;

Ore 20.30: Gran Galà Equestre - ASD Cavalli a Sud Ovest e Cavalluna;

Ore 23.00: Chiusura fiera.