Uil Flp in piazza domani per raccogliere firme contro autonomia differenziata Dalle 9.30 alle 12.30 a piazza Risorgimento

“Contro l'autonomia differenziata una firma per un’Italia Unita, Libera e Giusta”. L’iniziativa è messa in campo dalla Uil Fpl del Sannio che venerdì 26 luglio sarà presente a Benevento con uno stand a Piazza Risorgimento dalle ore 9.30 alle 12.30 per la raccolta delle firme in favore del Referendum abrogativo della recente legge che ha introdotto l'Autonomia differenziata. Iniziativa che è stata messa in campo dalla Segreteria territoriale di Benevento della Uil Federazione Poteri Locali di cui è Segretario provinciale Giovanni De Luca. Mattinata di mobilitazione che vedrà la partecipazione di Luigi Simeone, Segretario Uil Cst Benevento – Avellino.