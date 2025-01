Al via abbattimento degli alberi pericolosi a Benevento. Rosa: ora sostituzione "Stabilità precaria: "Trattamenti e cure in tre anni non hanno mostrato miglioramenti"

"In questi giorni porteremo avanti a Benevento i lavori di sostituzione degli alberi di categoria D, quelli cioè che in base alle perizie sono stati ritenuti pericolanti, impossibili da recuperare". L'assessore comunale all'Ambiente, Alessandro Rosa annuncia le modalità atraverso le quali verranno abbattuti gli alberi decretati non sicuri.

"Come già avvenuto in passato, naturalmente, le piante in oggetto saranno sostituite compatibilmente con le prescrizioni della Soprintendenza, in base a un modello virtuoso, ovvero la collaborazione e il dialogo tra Comune, Soprintendenza ed esperti della materia che ha portato ottimi risultati.

Da assessore all'Ambiente rappresenta chiaramente un dispiacere arrivare al taglio di alcune piante della città, tuttavia è chiaro che gli alberi in oggetti sono quelli che a seguito di trattamenti e cure che pure in tre anni abbiamo messo in campo non hanno mostrato miglioramenti e anzi, hanno evidenziato una situazione di stabilità precaria.

I fatti degli ultimi giorni, da Fisciano in particolare agli altri casi in cui alberi pericolanti sono caduti a causa del maltempo, evidenziano - ha rimarcato Rosa - l'importanza di agire con responsabilità e serietà, come avvenuto nel caso di specie.

A tal proposito mi preme esprimere un apprezzamento per la riflessioni poste da esponenti politici anche di opposizione che con onestà intellettuale hanno capito il lavoro dell’amministrazione sottolineando l'importanza di salvaguardare prima di tutto la sicurezza delle persone.

Il faro che ha guidato le mie azioni di Assessore all'Ambiente, col supporto costante del Sindaco Mastella, degli amici dell'amministrazione, degli amici della commissione Ambiente e degli uffici è quello di una città green, con un ambiente ben curato e soprattutto a misura di cittadino: e a misura di cittadino si intende che chi vive Benevento possa giovare della sua bellezza e del suo ambiente in tutta sicurezza".