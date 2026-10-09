Benevento e Ponte insieme per viaggio tra magia, leggende, tradizioni e mistero Nasce una nuova sinergia in occasione della IV edizione di “STREGATI DAI VICOLI”

La Pro Loco Benevento Samnium (Giuseppe Petito) e la Pro Loco di Ponte APS (Antonio Frangiosa) quest’ultima organizzatrice della IV edizione di “STREGATI DAI VICOLI”, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per la valorizzazione dei flussi turistici esperienziali nel Sannio, con l’obiettivo di mettere in rete territori, competenze, tradizioni e attrattori culturali e turistici.

L’intesa nasce in occasione della nuova edizione di “STREGATI DAI VICOLI”, in programma nel Centro Storico di Ponte (BN) il 30 e 31 ottobre e il 1° novembre 2026, e rappresenta un importante passo verso un sistema turistico integrato capace di collegare il borgo di Ponte alla città di Benevento, capitale mondiale del mito delle Streghe.

Un progetto che assume, in occasione di Halloween, un significato ancora più suggestivo: “Janare e Zucche Stregate nei Vicoli” diventa infatti il filo conduttore di un viaggio esperienziale attraverso racconti, leggende, atmosfere, tradizioni e sapori del territorio sannita.

Il Protocollo amplia la dimensione della manifestazione, creando un vero e proprio circuito di accoglienza turistica esperienziale, nel quale il visitatore potrà vivere un percorso capace di unire leggenda, storia, cultura, enogastronomia e territorio.

Grazie alla collaborazione tra le due Pro Loco, i visitatori saranno accolti a Benevento presso due punti di riferimento per l'informazione e l'accoglienza turistica: Infopoint Turistico di Piazza Cardinal Pacca -Info Turistico di Piazza Risorgimento

Nella mattinata, i gruppi saranno accolti presso gli Infopoint e accompagnati alla scoperta di Benevento da guide turistiche, affiancate da una suggestiva figura di “strega”, che farà da filo conduttore tra storia, mito e leggenda.

I visitatori avranno così l’opportunità di conoscere alcuni dei luoghi più suggestivi della città, immergendosi nell’atmosfera della Benevento delle Streghe, prima di proseguire il proprio viaggio verso Ponte.

Sarà proprio il trasferimento a rappresentare il collegamento ideale tra le due realtà: dalla città, cuore del mito delle Janare, al borgo di Ponte, dove i vicoli si trasformeranno in un palcoscenico di magia, mistero, tradizione e meraviglia.

L’obiettivo è trasformare la permanenza nel Sannio in un’esperienza articolata, nella quale Benevento e Ponte non siano semplicemente due destinazioni, ma due tappe di un unico racconto turistico.

«Questo accordo – sottolineano le due Pro Loco – rappresenta un passo importante per il turismo della nostra provincia. Mettere in rete Ponte e Benevento attraverso un tema così sentito e attrattivo come quello del mondo delle streghe significa fare sistema e offrire al visitatore un’esperienza completa, di qualità e ben organizzata. La collaborazione tra le nostre organizzazioni dimostra come la sinergia tra realtà territoriali possa trasformarsi in un concreto strumento di promozione e valorizzazione del Sannio».

L’obiettivo è ambizioso ma concreto: fare del turismo esperienziale uno strumento di promozione dell’intero Sannio, mettendo in rete piccoli borghi e città, associazioni e operatori, cultura e tradizioni.