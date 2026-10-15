Vertice sulla mensa. Ok a più 60 posti ma resta il no a pasto da casa Il Sindaco: "Numeri a caso e foto pretestuose: fuori solo pochi iscritti fuori tempo massimo"

Il sindaco Clemente Mastella ha presieduto stamane un vertice organizzativo sulla mensa scolastica con i dirigenti scolastici degli istituti cittadini. Vi hanno preso parte, altresì, il vicesindaco Francesco De Pierro, il delegato all'Istruzione Marcello Palladino e i vertici tecnici del Settore Istruzione.

"E' stata una riunione estremamente proficua. Abbiamo comunicato ai dirigenti scolastici che da lunedì ci sarà disponibilità per 60 posti aggiuntivi, selezionati con criteri specifici che hanno dato precedenza anzitutto gli allievi con disabilità. Rispetto a numeri a caso, volutamente esagerati e fatti circolare sulla stampa e sui social a fini strumentali, i dirigenti hanno comunicato che erano 135 gli alunni che - a causa di iscrizione tardiva - erano rimasti fuori. Di questi 6o saranno già recuperati da lunedì. Sono numeri totalmente diversi e tre, quattro volte inferiori a quelli fatti circolare anche dalle forze d'opposizione che hanno calcolato erroneamente sull'intera platea del tempo pieno. E' stata studiata anche una soluzione per evitare che i posti siano occupati da fruitori saltuari o fantasma, attraverso un meccanismo d'esclusione automatica dopo un numero alto di assenze dalla refezione ingiustificate. Un principio su cui i dirigenti hanno concordato per liberare posti che abbiano una funzionalità reale alle esigenze delle famiglie e che dovrà essere perfezionato dagli uffici e dalla ditta. Abbiamo preso atto di una indisponibilità, dovuta a motivi giuridici e logistico-organizzativi, dei dirigenti a consentire il consumo di pasti da casa. Ma l'indirizzo istituzionale è che le regole vanno rispettate e che le iscrizioni fuori tempo massimo, per distrazione o ritardo, sono tali. Abbiamo denunciato la circolazione, puerile e pretestuosa, sui social e sui media di foto che mirano a costruire una realtà che non corrisponde ai fatti", spiegano il sindaco Mastella e il delegato all'Istruzione Marcello Palladino.

