Protesta autotrasportatori: stop conferimento rifiuti tessili e ingombranti L'Asia sospende temporaneamente il servizio, chiuso ecocentro Fontana Margiacca

A causa della protesta degli autotrasportatori che non consente ai mezzi Asia di raggiungere i siti di stoccaggio per scaricare i rifiuti e dopo un confronto nel corso di un vertice che si è tenuto in prefettura, l’Azienda, allo scopo di limitare i disagi ai cittadini, ha stabilito di sospendere temporaneamente a partire da domani il conferimento dei rifiuti tessili negli appositi raccoglitori stradali e il ritiro a domicilio degli ingombranti.

In questo ultimo caso, gli utenti che avevano già prenotato il servizio saranno contattati in queste ore dagli operatori del call center che spiegheranno loro le ragioni del rinvio. Non appena la circolazione dei mezzi pesanti riprenderà e le condizioni lo consentiranno, i ritiri degli ingombranti a domicilio saranno gestiti secondo l’ordine delle prenotazioni.

L’Azienda ricorda ancora che a partire da oggi è chiuso al pubblico l’ecocentro comunale di contrada Fontana Margiacca. Asia si scusa ancora con i cittadini per i disagi dovuti a cause di forza maggiore e ringrazia per la collaborazione.