Caro carburante, SIFA ai prefetti: "Imprese funebri tra i servizi essenziali" La nota a firma di Giuseppe Carbone: "C'è il rischio che sarà un problema anche morire"

“Di questo passo, a causa delle proteste legate al caro carburante, c’è il serio rischio che nel Sannio e in tutta la Campania sarà un problema anche morire o, meglio, poter svolgere i funerali dei propri cari. Per questo abbiamo chiesto con urgenza a tutti i prefetti della regione, a cominciare da quello di Benevento, di inserire le imprese funebri come categoria di servizi indispensabili, al pari delle ambulanze e della Forze dell'ordine, nell’elenco delle priorità per poter approvvigionare i nostri automezzi presso distributori di carburante specificamente autorizzati”. Lo rende noto Giuseppe Carbone, presidente S.I.F.A. (Sviluppo Imprese Funebri Associate) con sede a Montesarchio (Benevento), che annovera 250 imprenditori campani, quasi la metà delle imprese che operano in regione. “Ai prefetti – ha scritto Carbone – chiediamo di voler valutare l'inserimento della categoria rappresentata tra i servizi essenziali. L’attività funebre costituisce infatti un servizio pubblico essenziale e indifferibile per la collettività. Il mancato inserimento della categoria nel suddetto circuito di rifornimento rischierebbe di causare il blocco delle attività, con il conseguente insorgere di gravi criticità igienico-sanitarie sull'intero territorio regionale”. “L’auspicio è che la nostra richiesta venga valutata nel più breve tempo possibile”, conclude Carbone.