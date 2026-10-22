I sindaci di San Giorgio, Apice e Calvi al presidio degli autotrasportatori La nota di Ricci: "Auguriamo che le istituzioni accolgano le istanze di tutti"

Il Sindaco di San Giorgio del Sannio Giuseppe Ricci, unitamente ai colleghi di Apice e Calvi, Angelo Pepe e Vincenzo Parziale, si è recato questa mattina a Castel del Lago per manifestare vicinanza alla causa degli autotrasportatori che, da giorni, stanno, in modo civile e pacifico, rappresentando le difficoltà della categoria. "Il lavoro degli autotrasportatori - commenta Giuseppe Ricci - è centrale e fondamentale per lo svolgimento di tutti i servizi: in queste ore ci stiamo rendendo conto quanto il loro sacrificio quotidiano sia essenziale per la normale quotidianità di noi tutti. Pari sostegno alla causa del mondo agricolo, pure presente con suoi rappresentanti, nello stesso presidio: siamo ben consapevoli delle difficoltà che il comparto attraversa e, allo stesso tempo, del valore del loro impegno. Come rappresentanti delle Istituzioni, non possiamo fingere di non vedere quello che sta accadendo solo a pochi chilometri dalle nostre case. Auguriamo - conclude Ricci - che le istanze di tutti, attraverso una proficua e serena dialettica con le Istituzioni, possano essere accolte per il bene di tutta la collettività".