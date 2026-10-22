Carenza di carburante, a Benevento stop agli scuolabus nelle contrade La nota del Comune con gli effetti che cominceranno a partire da domani

La carenza di carburante ferma il servizio scuolabus nelle contrade cittadine di Benevento. A comunicarlo è il Comune, che ha annunciato la sospensione del trasporto scolastico a partire da domani, venerdì 23 ottobre, a causa delle difficoltà di approvvigionamento legate alle vicende nazionali. La misura interesserà gli scuolabus destinati alle contrade, con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione quotidiana delle famiglie che usufruiscono del servizio per accompagnare i figli a scuola. Il Comune ha inoltre comunicato che, qualora la crisi di approvvigionamento dovesse proseguire, dal 24 ottobre saranno sospese anche le navette a servizio del plesso scolastico F. Torre. La ripresa dei collegamenti dipenderà dall’evoluzione della situazione e dalla possibilità di garantire nuovamente la disponibilità di carburante necessaria allo svolgimento dei servizi.