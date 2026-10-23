Provincia Benevento: vaccini antinfluenzali già disponibili nelle farmacie L'Asl chiarisce dopo le notizie circa le criticità di approvvigionamento

In relazione alle notizie diffuse circa presunte criticità nell’approvvigionamento e nella distribuzione dei vaccini antinfluenzali alle farmacie convenzionate, l’ASL Benevento, Federfarma Benevento e l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Benevento ritengono opportuno fornire alcuni chiarimenti, al fine di garantire una corretta informazione alla cittadinanza e rassicurare la popolazione sul regolare svolgimento della campagna vaccinale.

Nella provincia di Benevento i vaccini antinfluenzali destinati alla somministrazione in farmacia sono già disponibili presso le farmacie convenzionate, nell’ambito della campagna vaccinale 2026/2027.

L’approvvigionamento e la distribuzione delle dosi sono stati assicurati nel rispetto della programmazione regionale e degli accordi sottoscritti con le organizzazioni di categoria, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 355 del 9 luglio 2026 e del successivo Accordo Integrativo Regionale del 3 settembre 2026.

La Direzione Strategica dell’ASL Benevento, la UOC Assistenza Farmaceutica, Federfarma Benevento e l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Benevento hanno operato in costante raccordo per garantire la disponibilità dei vaccini presso la rete delle farmacie convenzionate. Il coordinamento proseguirà per tutta la durata della campagna vaccinale, attraverso il monitoraggio delle scorte e delle esigenze del territorio, così da assicurare la continuità delle somministrazioni e rispondere tempestivamente a eventuali ulteriori necessità.

La collaborazione tra l’ASL Benevento e la rete delle farmacie territoriali si inserisce in un percorso già consolidato e recentemente rafforzato. A ulteriore conferma, il 20 ottobre 2026 è stato avviato, con il coinvolgimento delle farmacie del territorio, il programma di screening oncologico per la prevenzione dei tumori del colon-retto, della mammella e della cervice uterina.

Alla luce di quanto rappresentato, si conferma che, nella provincia di Benevento, i vaccini antinfluenzali sono regolarmente disponibili presso le farmacie convenzionate e non risultano impedimenti allo svolgimento delle attività vaccinali.

L’ASL Benevento, Federfarma Benevento e l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Benevento ribadiscono il comune impegno a garantire la piena operatività della campagna vaccinale 2026/2027 e a favorire l’accesso capillare dei cittadini alla vaccinazione, nell’interesse della tutela della salute pubblica.