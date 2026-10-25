Benevento, investimento Corso: Mastella "controlli severi e tolleranza zero" Il sindaco rincara la dose: niente bici nel centro storico

"Ho scritto stamane al Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Vecchio, per esortarlo ad incrementare la vigilanza e a praticare un costante pattugliamento, con presidi fissi, lungo corso Garibaldi. Ciò affinché sia garantito il rispetto dell'ordinanza vigente sul divieto di circolazione per biciclette nel centro storico. Su questo occorre intransigenza, a salvaguardia della tutela fisica delle persone" il sindaco di Benevento Clemente Mastella interviene su un investimento avvenuto ieri lungo Corso Garibaldi.



"L'episodio - prosegue il primo cittadino - che nelle scorse ore ha coinvolto un minore, investito da un ciclista, consolida inoltre la mia convinzione che il Corso, nei week end, debba essere riservato esclusivamente ai pedoni e che le famiglie debbano fruirne in condizioni di massima sicurezza. Al ragazzo coinvolto auguro una pronta guarigione e alla sua famiglia esprimo massima solidarietà.

Al contempo, pur convinto che servono severi controlli e sanzioni per chi viola le regole, è necessario che chi guida mezzi di ogni genere lo faccia con razionalità e praticando l'autodisciplina: ciò ridurrebbe di gran lunga episodi spiacevoli e incidenti", conclude il sindaco Mastella.