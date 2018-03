Ladri al Museo del Sannio, rubati reperti Gravissimo episodio in pieno centro. Il furto nella notte ma scoperto solo questo pomeriggio

Stavolta i ladri non sono entrati in azione in un'abitazione, bensì all'interno di uno degli Istituti culturali più importanti della Campania: il Museo Del Sannio, all'interno complesso monumentale e patrimonio Unesco di Santa Sofia a Benevento.

Un colpo studiato nei minimi particolari quello messo a segno la scorsa notte in pieno centro a Benevento.

Secondo una prima ricostruzione i ladri sono entrati all'interno del museo dopo aver forzato ed aperto una porta antipanico sul retro. Una manovra che ha però provocato, verso le 2, l'entrata in funzione del sistema di allarme. Nonostante ciò, per motivi ancora da chiarire, gli autori del colpo hanno raggiunto in tutta tranquillità i depositi del museo dal quale hanno portato via alcuni reperti archeologici. Durante la scorribanda i ladri hanno anche scaraventato sul pavimento e mandato in frantumi alcuni vasi antichi.

Solo questo pomeriggio è scattato l'allarme quando i dipendenti hanno notato i pezzi di vasellame in frantumi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante, della Squadra mobile e la polizia scientifica per i rilievi. Rinvenuti anche alcuni pacchi contenenti opere d'arte, già pronti per essere portati via, ma per fortuna lasciati dai ladri evidentemente messi in fuga dall'allarme.

Nelle prossime ore, grazie all'inventario, si potrà capire bene cosa i ladri abbiano portato via, il valore dei reperti asportati e rotti.

Come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata. Al vaglio anche eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo tutto il centro storico di Benevento.

E' amareggiata la responsabile della rete museale della Provincia di Benevento, Gabriella Gomma: “E' un gesto che ci ferisce e verso il quale esprimiamo una ferma condanna. Al di là del danno fatto alla collettività portando via alcuni oggetti, c'è il rammarico di averne trovati altri rotti. Questo – conclude la dottoressa Gomma – esprime una mancanza di riguardo per il valore storico – artistico del nostro patrimonio”.

Alessandro Fallarino