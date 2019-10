Riciclaggio, arrestato anche un 49enne di Pannarano Inchiesta della Procura di Frosinone, sette gli arresti. Il sannita è ai domiciliari

C'è anche un 49enne di Pannarano tra le sette persone arrestate questa mattina nell'inchiesta della Procura di Frosinone denominata “Waterfall”. Una 'cascata' che ha bagnato, oltre a quella di Benevento, le province di Frosinone, Pescara e Campobasso.

Nel mirino della polizia e della guardia di finanza una presunta associazione per delinquere. Oltre a quella associativa, contestate, a vario titolo, le ipotesi di reato di frode fiscale, riciclaggio, intestazioen fittizia di beni, estorsione ed usura. Numerose le persone chiamate in causa, venticinque le misure interdittive, meno afflittive dell'arresto disposto per sette indagati.

Tra loro, come detto, il 49enne di Pannarano, titolare di una società che opera nel settore delle corse, che ha nominato come difensore l'avvocato Fabio Russo. Secondo una prima ricostruzione, il suo coinvolgimento sarebbe legato a somme di denaro, relative a sponsorizzazioni, che sarebbero tornate a colro che le avevano erogate.-