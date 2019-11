Maltempo, allagamenti e smottamenti nel Sannio Vigili del fuoco in azione in Valle Telesina, allagamenti a Faicchio e smottamenti a Cusano Mutri

La nuova ondata di maltempo sta creando disagi e danni nel Sannio. A partire da Faicchio dove l'acqua di alcuni canali e torrenti di contrada Marafi, posta sulla sponda sinistra del fiume Titerno nei pressi della sua confluenza nel Volturno, si è riversata nei terreni a causa dell'abbondante pioggia caduta questa notte. Vigili del fuoco in azione anche a Cusano Mutri per l'alalgamento di alcuni scantinati inondati dall'acqua di un torrente.

Danni in genti anche nella confinante provincia di Caserta per strade e campi allagati. L'ondata di maltempo per il momento ha invece risparmiato il capoluogo sannita. Venti forti ed acquazzoni hanno infatti interessato principalmente la Valle Telesina e la Valle caudina al confine con Caserta.