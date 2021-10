La bisnonna mori in un incidente d'auto: lei era alla guida, assolta La sentenza per una 30enne di Sant'Agata dei Goti

Il fatto non costituisce reato. E' la formula con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto oggi Elena Mancino (avvocato Danilo Riccio), una 30enne di Sant'Agata dei Goti che era stata chiamata in causa per un incidente nel quale aveva perso la vita la bisnonna.

Il dramma si era consumato nel marzo del 2013 ad Alvignanello: secondo una prima ricostruzione, la vittima era a bordo di una Fiat Punto condotta dall'imputata, con lei la sorella ed un'altra nonna. L'auto si era ribaltata, per l'anziana non c'era sttato nulla da fare.

Una tragedia al centro di una indagine sfociata in un processo che, scandito dallo scontro tra i consulenti del Pm e della difesa, è ora terminato con l'assoluzione.