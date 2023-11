Valle Telesina. Controlli, multe e denunce dei carabinieri identificate 400 persone, tra cui 25 pregiudicati e controllati 280 veicoli, di cui tre perquisiti

Durante il fine settimana i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, dal Comune di Amorosi a quello di Morcone hanno presidiato la valle telesina e dell’alto Tammaro, mettendo in campo 30 Pattuglie, coordinate in maniera da controllare costantemente tutto il territorio ed in particolare le principali vie di comunicazione tra le province di Benevento, Campobasso e Caserta.

Il fine è quello di tutelare la cittadinanza, prevenendo in particolare i furti in abitazione, agli esercizi commerciali, ai cantieri dell'alta capacità velocità ferroviaria, al contrasto allo spaccio ed all’uso di sostanze stupefacenti ed al controllo della circolazione stradale sopra tutto per prevenire gli incidenti, spesso gravi o mortali che vedono coinvolti i giovani guidatori.

Sono state controllate complessivamente quasi 400 persone, tra cui 25 pregiudicati e circa 280 veicoli, di cui tre perquisiti.

Nel Comune di Guardia Sanframondi un automobilista è stato denunciato e la sua patente è stata sospesa perché trovato alla guida della propria autovettura sotto gli effetti di abuso di alcol, nel Comune di Morcone è stata sequestrata l’autovettura al proprietario che la guidava senza la prevista assicurazione, mentre a Telese Terme, un uomo è stato colto mentre faceva uso in pubblico di sostanze stupefacenti, lui è stato immediatamente segnalato alla Prefettura e la droga sequestrata.

Numerose sono state le altre sanzioni al Codice della Strada erogate, tra le quali quelle per la mancata revisione periodica, il mancato possesso dei documenti di circolazione, il mancato rispetto del semaforo rosso, l’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e per uso del telefono cellulare durante la guida, che rappresenta la causa principale degli incidenti stradali, soprattutto tra i giovani guidatori, per un importo complessivo di circa 3mila euro.