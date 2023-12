Ancora uno scontro sulle strade del Sannio: feriti e paura Sulla Telesina, a poche ore dalla tragedia della Fondovalle Isclero

Una tragedia poche ore prima, con due ragazzi morti sulla Fondovalle Isclero e un mese di dicembre assolutamente nefasto sulle strade del Sannio, con cinque vittime in due settimane. Già questa mattina tuttavia un altro scontro si è verificato sulla Strada statale telesina: due le vetture coinvolte, una lancia Y e una Citroen C3 che si sono scontrate.

La donna che viaggiava in quest'ultima auto è stata trasportata al San Pio di Benevento, mentre delle quattro persone che viaggiavano sulla lancia Y solo una, che viaggiava sul sedile posteriore ed è stata liberata dai vigili del fuoco di Telese intervenuti sul posto, è rimasta ferita in modo lieve.