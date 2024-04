Droga, perquisizioni, sequestri e denunce a Telese Terme Controlli degli agenti del commissariato in alcune abitazioni

Ancora un'operazione antidroga degli agenti del Commissariato di Telese Terme che solo pochi giorni fa avevano fermato tre giovanissimi con per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Ieri mattina, invece, nella cittadina termale sono scattati nuovi controlli anche con l'ausilio delle unità cinofile.

In particolare, sono state eseguite varie perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di alcune famiglie di etnia rom, stanziali a Telese Terme, e già note alle forze dell'ordine.

All'interno di una delle abitazioni, una donna, già ai domiciliari, secondo l'accusa ha tentato di intralciare la perquisizione “ponendo in essere atteggiamenti ostruzionistici sia verbali che fisici. In quel frangente il figlio, approfittando del momento di confusione appositamente creato dalla donna, ha tentato, senza riuscirvi, di raggiungere la sua camera da letto”.

Di qui la decisione dei poliziotti di effettuare un'ispezione. Gli agenti, con l'ausilio del cane Evan hanno così rinvenuto in un angolo dell’annesso balcone un borsello con dentro due contenitori di plastica contenenti 5,06 grammi di cocaina e 4,918 grammi di crack, oltre a due bilancini di precisione, vario materiale necessario al confezionamento nonché vari accendini per la termosaldatura delle singole dosi. Nella stessa stanza da letto, in un comodino adiacente il letto trovati anche 965 euro. Per questi motivi l’uomo è stato denunciato mentre la droga sequestrata.

Successivamente, durante la perquisizione di alcune pertinenze dello stabile gli agenti del commissariato hanno sequestrato a carico di ignoti circa 7 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Infine, durante i controlli in un altro appartamento. È scattata la segnalazione alla Prefettura per un'altra persona trovata in possesso di una modica quantità di hashish, contenuto in una bustina di cellophane nascosta nella tasca di un giubbotto del proprietario dell’abitazione.