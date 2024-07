Botte e minacce di morte a convivente: 4 anni e 6 mesi ad un 38enne di Benevento La sentenza del Tribunale, l'imputato accusato di maltrattamenti

Quattro anni e 6 mesi di reclusione, l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici, il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile ed il pagamento alla stessa di una provvisionale di 10mila euro. E' la condanna inflitta dal Tribunale ad un 38enne di Benevento, difeso dall'avvocato Enza Falco, riconosciuto responsabile di aver maltrattato, anche alla presenza dei figli minori, la convivente.

I fatti risalgono al settembre 2023: secondo gli inquirenti, l'uomo, sottoposto ai domiciliari per questo procedimento, avrebbe ripetutamente aggredito con calci e pugni la malcapitata, assistita dall'avvocato Viviana Olivieri, minacciandola di morte e di far saltare in aria, col gas, l'abitazione. Quando lei aveva chiesto l'intervento della polizia, che lo aveva poi arrestato, lui avrebbe continuato le sue condotte violente e intimidatorie anche davanti agli agenti. “Questa volta non finisce bene, stai attenta che per causa tua mi faccio 30 anni di carcere, ti levo dalla faccia della terra... Mi faccio la galera ma non avrai scampo”, le avrebbe urlato. L'indagine era sfociata nella fissazione di un giudizio immediato che si è adesso concluso con la condanna dell'imputato in primo grado.